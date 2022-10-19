Компании Татарстана начали перенаправлять экспорт в страны Ближнего Востока и ЮВА

В этом году из-за санкций, введенных странами Запада в ответ на специальную военную операцию на Украине, предприятия Татарстана, как и компании по всей России, начали переориентироваться на рынки государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Об этом рассказала руководитель Центра поддержки экспорта подведомственного Минэкономики РТ Фонда поддержки предпринимательства Альбина Гергерт, сообщает пресс-служба ведомства.

Бизнесмены республики и раньше работали с партнерами из стран Ближнего Востока, достаточно хорошо знают особенности местных рынков, имеют опыт сертификации халяльной продукции и понимают специфику ведения переговоров.

Большой интерес у местных предпринимателей вызывает также китайское направление, где существует огромный рынок для продвижения продукции.

Центр поддержки экспорта оказывает услуги, необходимые предприятиям в моменты как появления самой идеи работы на экспорт, так и непосредственной отправки товара на зарубежные рынки. Основная масса услуг бесплатна для бизнеса, а часть предусматривает значительное софинансирование затрат со стороны государства.

Бесплатно доступно обучение отдельным аспектам экспорта на семинарах, вебинарах, круглых столах, а также в рамках акселерационных программ; поиск иностранного покупателя; сопровождение экспортного контракта; продвижение продукции на международных электронных торговых площадках, организация участия на международных выставках в России и за рубежом.

На условиях софинансирования оказываются ряд других мер поддержки. В частности, это софинансирование 80% стоимости международного сертификата на продукцию (предельный размер поддержки — 1 млн рублей); софинансирование 70% затрат на регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности (предельный размер — также 1 млн рублей); софинансирование 80% стоимости маркетингового или патентного исследования (не более чем на 300 тыс. рублей); софинансирование 80% на доставку продукции на экспорт до границ РФ (не более 500 тыс. рублей на предприятие).