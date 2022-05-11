Компании Татарстана могут получить до 20 млн рублей по программе «Развитие»

Предприятия Татарстана могут получить до 20 млн рублей грантовой поддержки по программе «Развитие», которая проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

Конкурс пройдет по 12 направлениям, связанным с разработкой, коммерциализацией и применением российских цифровых решений. Он ориентирован на поддержку предприятий, которые имеют положительную деловую репутацию и опыт продаж наукоемкой продукции на рынке.

Максимальная сумма гранта составляет 20 млн рублей при софинансировании за счет собственных или привлеченных средств в размере не менее 25% от суммы гранта. Прием заявок уже начался и продлится до 6 июня. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.