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Ру Тат
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Экономика
1 июня 2022  13:31

Компании «Сухой» и «МиГ» вошли в структуру ОАК

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Компания «Сухой» и корпорация «МиГ»  присоединились к публичному акционерному обществу «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) госкорпорации «Ростех». Об этом сообщили в пресс-релизе ОАК.

«Проведенная реорганизация завершает один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает в том числе переход от 3-х уровневой к 2-х уровневой структуре управления в корпорации. При этом сильные и известные во всем мире бренды «Сухой» и «МиГ» сохранятся в производимых самолетах, авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться», – сказано в заявлении.

Отмечается, что 1 июня соответствующие записи были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

В пресс-службе подчеркнули, что «корпоративная трансформация» ОАК позволит сократить число управленческих уровней, упростить структуру, исключить дублирующие административные функции и уменьшить общехозяйственные затраты. 

 

#Ростех #оак
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