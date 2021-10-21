Компании Samsung запретили продажу 61 модели смартфонов в России

Корейской фирме Samsung Electronics и ее российской дочерней компании был запрещен ввоз на территорию РФ, продажу и хранение 61 модели смартфонов, включая новейшую модель телефона Samsung Galaxy Z Flip, передает РИА Новости.

Такое решение было принято Арбитражным судом Москвы из-за требования швейцарской компании Sqwin SA, которая потребовала запретить в России использование платежного сервиса Samsung Pay из-за того, что она нарушает права холдинга на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом.

Согласно описанию изобретения, оно относится «к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца».

Суд удовлетворил иск Sqwin SA. Однако данное решение было обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.

В материалах Роспатента отмечается, что автором самого изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладателем — компания Sqwin SA.