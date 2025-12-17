Компании РТ получили 1,7 млрд рублей по программе «доращивания» поставщиков корпораций

В общей сложности за время реализации программы доращивания» поставщиков корпораций 14 татарстанских проектов получили поддержку на 1,7 млрд рублей. При этом 0,7 млрд рублей было выделено в завершающемся 2025 году, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Соответствующая программа реализуется Центром поддержки инжиниринга и инноваций (ЦПИИ) при поддержке Минэкономразвития РФ. Она являются частью федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

С 2022 года ЦПИИ выступает в качестве оператора грантовой программы, направленной на доработку и создание производств новой продукции под конкретные задачи крупных российских заказчиков.

В феврале 2024 года на заседании коллегии Министерства экономики РТ было заключено соглашение о взаимодействии с ЦПИИ. Документ должен был обеспечить содействие технологическим компаниям и промышленным предприятиям Татарстана в получении федеральных мер поддержки.

Ответственным за взаимодействие с ЦПИИ со стороны республики оказалось Министерство экономики РТ, региональным оператором стал подчиненный ведомству Центр кластерного развития и проектного управления РТ (ЦКР «Иннокам»). Именно это учреждение обеспечивает информационное сопровождение региональных компаний в получении грантового финансирования.

С момента подписания соглашения по программе «доращивания» поставщиков корпораций при активном участии Минэкономики РТ и ЦКР «Иннокам» были поддержаны девять проектов от компаний Татарстана на 1,2 млрд рублей.

По количеству поддержанных проектов и объему привлеченного финансирования Татарстан занимает третьей место по России после Москвы и Санкт Петербурга.

На базе ЦПИИ реализуются две грантовые программы: совместная с Минэкономразвития РФ имеет приоритетом поддержку малых технологических компаний (МТК), а с Минпромторгом РФ – сфокусирована на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по отраслевым приоритетам. ЦПИИ также осуществляет деятельность Центра экспертизы МТК и реализует грантовую программу компенсации расходов при выходе компаний на pre-IPO и IPO. Это формирует комплексную поддержку технологичных компаний на разных стадиях.

Сейчас некоторые татарстанские инициативы уже завершены или близятся к завершению, демонстрируя эффективную коммерциализацию решений, заметили в Минэкономики РТ.

Так, компания «ИВА» (IVA Technologies) разработала программное обеспечение пограничного контроллера сессий IVA SBC для фильтрации трафика, не соответствующего установленным правилам, обеспечения безопасности связи пользователей в реальном времени и подключения корпоративной коммуникационной инфраструктуры к другим сетям (Интернет, частные IP-сети и так далее).

Бета-версия продукта успешно прошла внутренние испытания. На ближайшее время намечено проведение опытной эксплуатации на площадке Российских железных дорог.