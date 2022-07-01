Компании РТ намерены вложить 250 млрд рублей с использованием механизма защиты инвестиций

Компании Татарстана подали в Министерство экономического развития 7 заявок на заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«В настоящее время на рассмотрении в Минэкономразвития находится 7 заявок республиканских предприятий на заключение СЗПК с общим объемом инвестиций 249 млрд рублей в сфере цифровых технологий, химии и нефтехимии», – отметил Шагиахметов.

СЗПК – ключевой механизм поддержки инвестиций, вновь запускается в России после годовой остановки, на этой неделе Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон. Инструмент станет дополнительным стимулом для реализации инвестиционных проектов.

«Для инвесторов, заключивших СЗПК, законом гарантируется неприменение актов законодательства, ухудшающих условия осуществления инвестиционной деятельности в течение 3 лет. Предусматривается стабилизация по актам налогового законодательства и мерам государственной поддержки до 20 лет», – отметил Шагиахметов.

Министр подчеркнул, что предложение Республики Татарстан в части признания заемных средств в качестве капиталовложений учтены в законе.

При заключении СЗПК возможно возмещение части инвестиционных затрат на создание инфраструктуры, уплату процентов по кредитам, уплату купонного дохода по облигационным займам в форме субсидий или налогового вычета.

Кроме того, вводится налоговый мониторинг проектов СЗПК, который позволит исключить проверки и снизить административную нагрузку на бизнес.

«Перезапуск механизма СЗПК позволит сформировать более комфортные условия долгосрочного инвестиционного планирования и обеспечить эффективность мер господдержки», – подчеркнул Шагиахметов.