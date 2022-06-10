Компании России, Казахстана и Узбекистана открыли производство минеральных удобрений

Российская компания «Уралхим» в сотрудничестве с узбекистанскими и казахстанскими предприятиями открыла в Узбекистане производство минеральных удобрений. Об этом сообщил в Казани первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, координатор депутатской группы по связям с парламентом Узбекистана Рахим Азимов.

«Перспективный проект, над которым ведется работа в настоящее время, — создание совместного предприятия, оно уже создано, компаниями России — „Уралхим", Казахстана — „Казахмыс", Узбекистана — „Узбекхимия"», — рассказал депутат на совместном заседании депутатской группы Государственной Думы по связям с парламентом Узбекистана и Межпарламентской группы Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по сотрудничеству с Госдумой РФ.

Азимов отметил, что общая сумма инвестиций оценивается в 1,5 млрд долларов США, а эффект проекта к 2028 году может составить 7 млн тонн удобрений и 600 тыс. тонн аммиака.