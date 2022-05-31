Компании РФ, подпавшие под санкции, смогут временно не избирать совет директоров

Российские компании, столкнувшиеся с санкциями недружественных государств, получат возможность временно не избирать совет директоров, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается в Telegram-канале Кабмина.

«Сейчас это особенно актуально для публичных акционерных обществ, где такой орган управления является обязательным. В текущих реалиях выполнение данного требования может быть затруднительно», – сказал Председатель Правительства на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он уточнил, что в некоторых случаях будет разрешено сохранять состав совета директоров без переизбрания. В частности, в тех случаях, если в нем меньше участников, чем положено по установленным в законодательстве правилам.

По словам Мишустина, также важно обеспечить устойчивость публичных компаний, что во многом зависит от положения дел на фондовых рынках. Премьер-министр обратил внимание на то, что котировки ценных бумаг подвержены колебаниям, за которыми нет объективных экономических факторов, а низкие значения не отражают истинной цены российских активов.

Глава Кабмина напомнил о временном порядке выкупа собственных акций компаний на бирже, который действует в России до конца августа этого года и дает организациям возможность «держать свои акции» не более одного года. Теперь Правительство предлагает увеличить этот срок до двух лет, в течение которых ожидается стабилизация биржевых цен.