Компании обязали платить взносы за руководителей не ниже МРОТ с 1 января

Для коммерческих компаний с 1 января действует новое правило по уплате страховых взносов за единоличных руководителей. Если ежемесячные выплаты директору или иному единоличному исполнительному органу оказываются ниже федерального МРОТ, страховые взносы необходимо рассчитывать исходя из минимальной базы, сообщает пресс-служба ФНС.

Это требование применяется ежемесячно вне зависимости от того, выполняет ли руководитель трудовые функции, заключен ли с ним трудовой договор и начисляется ли ему заработная плата.

Минимальная база для исчисления страховых взносов приравнивается к минимальному размеру оплаты труда. В 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля.

Даже если директор работает на общественных началах, страховые взносы за него подлежат начислению не ниже этой суммы. Таким образом, минимальный размер страховых взносов с выплат руководителю составляет 8 127,9 рубля в месяц, что соответствует 30% от МРОТ.

Перечисление страховых взносов осуществляется платежным поручением на единый налоговый платеж не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным. Перед уплатой взносов за первый и второй месяцы квартала необходимо подать уведомление о сумме платежа.

Отчетность по страховым взносам по единому тарифу представляется в налоговые органы следующим образом: расчет по страховым взносам (РСВ) сдается ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а персонифицированные сведения подаются за первый и второй месяцы квартала.

Федеральная налоговая служба также разъяснила порядок применения нового правила в отдельных случаях. Если один человек является руководителем сразу в нескольких компаниях, каждая из них обязана применять минимальную базу для расчета страховых взносов.

Если устав организации предусматривает наличие нескольких единоличных исполнительных органов, МРОТ применяется отдельно к выплатам по каждому из них.

Новый порядок введен для полноценного формирования пенсионных прав руководителей, поскольку индивидуальный пенсионный коэффициент напрямую зависит от суммы начисленных страховых взносов.