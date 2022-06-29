Компании Китая впервые представят сельхозтехнику в Татарстане на фоне западных санкций

Крупнейшие производители сельхозтехники Китая впервые представят в Татарстане свою продукцию, способную заменить западные аналоги. Об этом сообщил Генеральный консул КНР в Казани У Инцинь.

«В июле этого года крупные китайские компании впервые примут участие в предстоящей международной агропромышленной выставке “Агроволга”. Китайская сельхозтехника отличается надежным качеством, а также высоким соотношением цены и качества, в связи с чем она получает все большее признание на международном рынке. Китайские компании, занимающиеся сельхозтехникой, очень заинтересованы в расширении сотрудничества в России», – отметил Генконсул.

У Инцинь уверен, что в рамках Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Янцзы-Волга», Татарстан и регионы Китая могут расширить торговлю высококачественной сельскохозяйственной продукцией и рассмотреть развитие кооперации во всей производственной цепочке сельскохозяйственной отрасли от посевной кампании дол сбора урожая. В свою очередь китайская импортная компания China International Import Expo, Китайско-российская ЭКСПО и демонстрационная зона сотрудничества ШОС в Циндао представляют аграрным предприятиям Татарстана платформы для выхода на китайский рынок.

«Надеюсь, что однажды на столе китайцев появятся чак-чак, талкыш калеве и другие татарстанские лакомства, которые придутся по вкусу китайцам и снищут большую популярность, тем самым углубят взаимопонимание между двумя странами», – отметил У Инцинь.

Международная агропромышленная выставка «Агроволга-2022» пройдет в Казани с 6 по 8 июля 2022 года. Выставка объединит на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» масштабную экспозицию и деловой форум.