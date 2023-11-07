Компании из Татарстана примут участие в финале «Лучших практик наставничества»

Татарстанские компании примут участие в финале всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества», который пройдет в Москве 7 декабря. Событие организовано в рамках национального проекта «Производительность труда», сообщается в телеграм-канале Минпромторга РТ.

Участниками финала станут 136 компаний, отобранных из 785 заявок из 68 регионов. Как уточнили в ведомстве, определятся девять победителей по трем номинациям и, помимо этого, по двум спецноминациям.

Кроме церемонии награждения гостей ожидают пленарное заседание, посвященное повышению эффективности в компании через наставничество и бережливое производство, а также мастер-классы, лекции и семинары по актуальным темам.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.