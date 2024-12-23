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Компании блогера Влада А4 задолжали более 2,5 млн рублей по налогам
Компании, основанные блогером Владом Бумагой (А4), задолжали по налогам и страховым взносам более 2,5 миллиона рублей, передает РИА Новости, ссылаясь на данные БИР-аналитики.
Согласно данным аналитической системы, Владислав Андреевич Бумага числится соучредителем семи фирм, некоторые из них имеют просрочки по платежам. Собственных налоговых долгов или заблокированных счетов у блогера нет.
Наиболее крупная сумма долга приходится на компанию «Новая управляющая компания», где Бумаге принадлежит 5% акций. Ее долг составляет около 1,453 млн рублей по налогам и 927 тыс. рублей по страховым взносам. Впрочем, налоговая служба ждет погашения долга, данных о блокировке счетов фирмы нет. Основная деятельность этой организации связана с ресторанами и кафе.
ООО «Дпицца Северо-Восток», в котором блогер также имеет долю в размере 5%, задолжало 35 тысяч рублей по налогам и страховым взносам. У компании «А4 Кидс Кузьминки», где ему принадлежат 25% акций, имеется задолженность по страховым взносам в сумме 10,4 тысячи рублей.
Долги есть и у бизнеса, в котором Бумаге принадлежит 100% акций. Так, задолженность ООО «Ачетыре», занимающегося производством кино, видео и телевизионных программ, превышает 156 тысяч рублей. Несмотря на это, Федеральная налоговая служба пока не заблокировала счета данной компании.
В то же время две другие компании — «А4Фуд» и «Кидссити» — не имеют задолженностей перед налоговой службой.
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