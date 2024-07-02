Компании Беларуси, Турции, Китая, Ирана приедут на выставку «Агроволга» в Казань

В Казани с 3 по 5 июля пройдет международная агропромышленная выставка «Агроволга». В ней примут участие компании Беларуси, Турции, Китая и Ирана. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.

«На выставке ожидается участие более 400 компаний, а посетителями станут около 15 тыс. специалистов и руководителей агропромышленной отрасли со всей России. Международный статус мероприятия подтверждается прямым участием с эксклюзивными стендами компаний из Беларуси, Турции, Китая и Ирана», – рассказал глава Минсельхозпрода.

По его словам, девять турецких компаний представят оросительные системы, оборудование и технологии для переработки и упаковки сельхозпродукции, а также оборудование для мукомольных предприятий, различную сельхозтехнику. 15 иранских компаний презентуют прицепную почвообрабатывающую технику.

Пять компаний из Беларуси выставят оборудование для животноводческих ферм и зерноочистительные машины. Две компании из Китая покажут систему параллельного вождения и другие цифровые технологии для сельхозтехники. Кроме того, будет продемонстрирован китайский комбайн.

«Площадка объединяет масштабную экспозицию и деловой форум на территории “Казань Экспо”, а также опытно-демонстрационные поля на 48 га. В рамках обширной экспозиции компании представят свои новые разработки в различных областях АПК: сельскохозяйственная техника и запчасти, растениеводство, животноводство, цифровизация, хранение, переработка и упаковка сельхозпродукции, строительство в сельском хозяйстве», – отметил Зяббаров.

На выставке пройдет III Республиканский конкурс-выводка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности «Краса Агроволги». В этом году соревнование соберет 80 животных из 40 племенных хозяйств Татарстана.

«Особенностью текущего года станет то, что конкурс пройдет среди нетелей молочного направления. Для независимой оценки и выбора победителей на конкурс пригласили международного профессионального оценщика Национальной ассоциации производителей крупного рогатого скота голштино-фризской породы Венгрии Шебёка Тамаша. В 2021 году он тоже оценивал наших животных и остался под большим впечатлением», – подчеркнул министр.

На выставке также состоится первый Международный турнир по обрезке копыт крупного рогатого скота. Более 150 ветеринарных ортопедов-копытчиков России, Беларуси, Казахстана, Боливии и Кубы поборются за звание лучшего в своей профессии. Призовой фонд турнира составит 1 млн рублей.

«Запланирован первый Республиканский чемпионат по профессиональному вождению на газомоторных тракторах BELARUS “МТЗ-шоу”», – проинформировал глава Минсельхозпрода.

Он добавил, что на сортоиспытательном участке в полевой экспозиции будут представлены более 250 перспективных и наиболее приспособленных новинок отечественной и зарубежной селекции. Среди них – 30 сортов, выведенных Татарским НИИ сельского хозяйства.

«Новым блоком на выставке станет экспозиция Made in Tatarstan. Впервые Минпромторг объединил производителей сельскохозяйственной техники и оборудования республики, чтобы продемонстрировать агропромышленный и научно-технический потенциал Татарстана», – заметил Зяббаров.

В рамках деловой программы эксперты обсудят актуальные вопросы отрасли. Пройдет круглый стол с представителями регионов Приволжского федерального округа по подготовке уборочной кампании. Предполагается, что участие в нем примет замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин.

«Международная агропромышленная выставка “Агроволга” позволит участникам ознакомиться с новыми достижениями в различных областях АПК, получить полную информацию о новых прогрессивных агротехнологиях и инновациях, мировых тенденциях агропромышленного комплекса, наладить и укрепить деловые контакты», – заключил министр.