«Компактные книги» и смарт-приложения: Сафаров осмотрел выставку на коллегии «Татмедиа»

Десятки различных стендов с медиапродукцией для любой аудитории, интерактивные мастер-классы и цифровые проекты представили участники тематической выставки в рамках ежегодного заседания коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Вместе с другими гостями мероприятия экспозицию осмотрел руководитель Администрации Президента РТ Асгат Сафаров.

В этом году событие стартовало на площадке Нацбиблиотеки республики. Уже за час до начала заседания холл здания наполнился многочисленными гостями — здесь собрались представители всех крупнейших медиа (телевидения, радио, печатных и интернет-СМИ), а также отраслевые эксперты и специалисты.

Одним из популярных стендов стала тематическая площадка «Татмедиа», которая манила посетителей приятным запахом свежей полиграфии. Высоким гостям здесь презентовали полный спектр печатных изданий, которые выпускает холдинг «Татмедиа» в настоящее время.

«Здесь размещен весь ассортимент печатной продукции наших редакций. Это газеты и журналы, издания для детей, открытки для родных и близких на татарском языке. Кроме того, есть и новый вид продукции — компактные книги татарских авторов в формате pocketbook, которые удобно носить с собой, они легко помещаются в карман или сумку», — рассказали Сафарову представители АО «Татмедиа».

На другом стенде гостям рассказали о запущенном в прошлом году приложении TatTVR — универсальной единой платформе для вещания теле- и радиоканалов. Она функционирует на базе современных систем SmartTV, iOS и Android. После своего запуска платформа открыла доступ к национальному медиаконтенту для пользователей «умных» телевизоров и смартфонов по всему миру.

На втором этаже выставки гостей ждал необычный стенд от Госархива РТ. Здесь все желающие могли прикоснуться к истории в буквальном смысле — гостям представили исторические подборки реальных газет и журналов первой половины прошлого века и раритетные издания книг. Также все желающие смогли на пару минут стать настоящими книжными реставраторами, поучаствовав в восстановлении поврежденных страниц старых изданий с помощью профессиональных инструментов.

На площадке выставки также работал специальный стенд информационного агентства «Татар-информ», где перед началом основной части коллегии эксперты и специалисты медиасферы рассказывали о главных трендах отрасли за прошедший год.