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«Коммунисты России» в РТ: Для бойцов очень важно знать, что о них заботятся в тылу
Для бойцов, защищающих Россию в зоне проведения СВО, очень важно знать, что в тылу заботятся о них и поддерживают, поэтому в этом году День защитника Отечества приобрел особый смысл. Таким мнением с «Татар-информом» на концерте, посвященном знаменательной дате, поделился первый секретарь комитета регионального отделения партии «Коммунисты России» в Республике Татарстан Альфред Валеев.
«Я дважды ездил с гуманитарной миссией в зону СВО. Там разговаривал с солдатами и офицерами. Они говорят, что им важнее не то, что именно мы привозим, а что мы вообще приехали. Мы знаем, что о нас в тылу думают и заботятся», – заявил собеседник.
Он подчеркнул, что во время сбора гуманитарной помощи сплотилась вся страна. В частности, даже пожилые люди приносили полностью свою пенсию, чтобы внести свой вклад в помощь российским бойцам.
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