©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Коммунисты России» в День защитника Отечества провели пикет в поддержку спецоперации
Сегодня, в День защитника Отчества, сторонники партии «Коммунисты России» провели у парка Победы массовый пикет в поддержку специальной военной операции на Украине и участвующих в ней бойцов.
Участие в акции, по информации организаторов, приняли около 50 человек. Примерно столько же людей запечатлено на выложенных местным отделением партии фотографиях.
Помимо собственно партийных активистов к пикету, по данным его инициаторов, присоединились участники общероссийского движения «Рокот», организовавшего бесплатные курсы начальной военной подготовки «Рокот-НВП», и волонтерки организации «Золотые руки ангела», делающие различное снаряжение для военных («от тактических носилок и подсумков до палаток и специзделий высочайшего качества»).
Активисты призвали татарстанцев вступать в ряды организаций «Рокот-НВП» и «Золотые руки ангела». Также они выразили уверенность, что День защитника Отечества (изначально «День Красной армии», затем «День Советской армии и Военно-морского флота») «объединил в себе всё самое наилучшее, что есть в нашем народе».
Фото: сайт kr16.ru.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»