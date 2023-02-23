«Коммунисты России» в День защитника Отечества провели пикет в поддержку спецоперации

Сегодня, в День защитника Отчества, сторонники партии «Коммунисты России» провели у парка Победы массовый пикет в поддержку специальной военной операции на Украине и участвующих в ней бойцов.

Участие в акции, по информации организаторов, приняли около 50 человек. Примерно столько же людей запечатлено на выложенных местным отделением партии фотографиях.

Помимо собственно партийных активистов к пикету, по данным его инициаторов, присоединились участники общероссийского движения «Рокот», организовавшего бесплатные курсы начальной военной подготовки «Рокот-НВП», и волонтерки организации «Золотые руки ангела», делающие различное снаряжение для военных («от тактических носилок и подсумков до палаток и специзделий высочайшего качества»).

Активисты призвали татарстанцев вступать в ряды организаций «Рокот-НВП» и «Золотые руки ангела». Также они выразили уверенность, что День защитника Отечества (изначально «День Красной армии», затем «День Советской армии и Военно-морского флота») «объединил в себе всё самое наилучшее, что есть в нашем народе».

Специальная военная операция на Украине началась почти год назад, 24 февраля 2022-го. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.

Фото: сайт kr16.ru.