Коммунистическая партия Татарстана выдвинула 73 кандидата в депутаты Госсовета

От коммунистической партии Татарстана к грядущим выборам в Госсовет республики зарегистрировано 73 кандидата: 27 по партийному списку и 46 по одномандатным округам. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель депутатской фракции КПРФ в Государственном Совете РТ Хафиз Миргалимов.

«Мы отобрали 50 кандидатов по одномандатным округам, но четверых пришлось снять, потому что они не предоставили необходимые документы. Думаю, избиратели на выборах, когда увидят наш партийный список, где указаны 27 кандидатов, обратят и на них внимание. Мы провели нашу отчетно-выборную конференцию на очень высоком организационном уровне», - заявил он.

В своей программе наибольшее внимание компартия уделит совершенствованию законов об образовании и молодежи, а также регулировании цен на ЖКХ. При этом в течение действующего срока благодаря усилиям депутатом партии в Татарстане было построено объектов на общую сумму порядка 1,25 млрд рублей, добавил Миргалимов.

«Мы сделали многое из того, что обещали в 2019 году, пойдя на выборы. Все эти построенные объекты появились по запросам граждан. Есть и много других моментов, когда мы общались и помогали избирателям», - добавил координатор фракции КПРФ в Госсовете РТ Фадбир Сафин.

В пример он привел жилой комплекс «Солнечный город» в Казани. По словам Сафина, именно при содействии депутатов Компартии, там появились детская и взрослая поликлиники.

«Наша партия будет, прежде всего, защищать интересы людей труда во всех сферах: здравоохранение, образование, ЖКХ и масса других. Есть много вопросов, которые нужно доносить до властей. У них много задач и забот, но когда есть такая трибуна как Госсовет, то многие проблемы решаются», - заключил он.