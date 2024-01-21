Коммунальщики Рыбно-Слободского района продолжают вывоз снега с улиц

Сегодня с утра с улиц Рыбно-Слободского района вывозится снег, уборка продолжается. Коммунальщики работают в особом режиме, сообщает в своем телеграм-канале МУП «Теплоэнергосервис».

Предприятие призвало водителей не забывать о соблюдении правил дорожного движения и напомнило, что 21 января станет заключительным снежным днем перед сильными морозами.

Глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов отметил, что снегопад, шедший два дня подряд, стал настоящим испытанием для коммунальным служб, которые вынуждены работать в круглосуточном режиме. Так, за ночь рабочие очистили ряд дворов многоквартирных домов.

«Сегодня ожидаются сильный мокрый снег и метель, гололед, туман и усиление ветра. Поэтому прошу не выезжать за пределы населенных пунктов. Берегите себя!» — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: https://t.me/teploenergoservise