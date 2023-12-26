Коммунальщики, пожарные и полиция начеку: как Татарстан готовится к Новому году

«Все 12 тысяч километров региональных дорог и почти 1200 километров федеральных дорог сегодня находятся под надежным контролем»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«80 метеостанций позволяют нам оперативно реагировать на погодные условия»

Активно чистят дороги, проводят рейды и готовят коммунальные службы к возможным экстренным ситуациям: республика готовится к новогодним праздникам. Сегодня на брифинге в Кабинете Министров Республики Татарстан представители министерств и ведомств рассказали, насколько готовы к неожиданностям во время зимних праздников.

«Все 12 тысяч километров региональных дорог и почти 1200 километров федеральных дорог сегодня находятся под надежным контролем. Весь объем работ распределен. Скажу, что 1136 единиц техники сегодня обеспечивают уборку снега и порядок на дорогах», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

По словам Ханифова, дорожная служба появилась и на новой трассе М12, там работают 34 единицы техники.

«На 57 базах организовано необходимое количество техники, песчано-соляной смести, все укомплектовано на 100%. Примерно 20% от этого уже использовано и находится в работе», – добавил глава министерства.

По словам Ханифова, в Татарстане круглосуточно работают 80 метеостанций, которые позволяют оперативно реагировать на погодные условия.

«У нас работает автоматизированная система информационного управления дорожного движения, к которой привязаны все 2410 автобусов, которые имеют лицензию или допуск для перевозки наших детей. Кроме этого, наши муниципалитеты могут приглашать перевозчиков, имеют определенные разрешения сторонние регионы – Самара, Башкортостан. Все наши автобусы привязаны к системе ГЛОНАСС 112, а автобусы из других регионов к ЭРА-ГЛОНАСС», – рассказал он.

По словам Фарита Ханифова, в Татарстане круглосуточно работают 80 метеостанций, которые позволяют оперативно реагировать на погодные условия Фото: prav.tatarstan.ru

Министр привел в пример прошедшую вчера Президентскую елку в Казани – детей на нее привезли на 171 автобусе.

«Мы отслеживали буквально каждый автобус, который двигался в сторону Казани. И до последнего автобуса, который в 23.43 добрался до своего района», – отметил Фарит Ханифов.

В завершение он напомнил телефон диспетчерской службы (843) 291-91-91, на связи с которой все министерства и экстренные службы.

«Молодцы, за ночь вычистили город!»

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Алексей Фролов поблагодарил городские службы, которые оперативно сработали этой ночью и справились со вчерашним снегопадом.

«Молодцы, за ночь вычистили город. Надеюсь, в новогодние праздники проблем возникать не будет», – выразил надежду он.

Алексей Фролов поблагодарил городские службы, которые оперативно сработали этой ночью и справились со вчерашним снегопадом Фото: prav.tatarstan.ru

Традиционно в преддверии новогодних праздников были проверены все ресурсы жилищно-коммунальных служб. Назначены ответственные лица, сверены все телефоны, отметил первый замминистра.

«Первого и второго числа идет большое потребление коммунальных ресурсов – электроэнергии, воды, возникают вопросы с канализацией. А третьего и четвертого – основные нагрузки на службы, которые осуществляют вывоз отходов. И вывоз отходов зависит, конечно, от запаркованности дворов. Я хотел бы отдельно обратить внимание жителей крупных городов и попросить их не бросать свои автомобили в местах проезда мусоровозов», – обратился к татарстанцам Алексей Фролов.

Алексей Фролов также отметил, что в республике есть все необходимое для бесперебойного и безопасного обеспечения электроэнергией и теплом.

«Надеюсь на ваше понимание, хотелось бы, чтобы каждый гражданин обратил внимание на пожарную безопасность, чтобы не было халатного отношения к своему жилищу. С муниципалитетами в четверг мы еще раз соберемся и обсудим эти вопросы», – добавил первый замминистра.

«В новогодние дни количество пожаров вырастает на 20%, а гибель людей в них – на 50%»

С начала года в Татарстане произошел 4821 пожар, в огне погибли 134 человека и еще 199 получили травмы.

«Ежегодно обстановка с пожарами осложняется в праздничные новогодние дни, при этом имеют место пожары с гибелью людей. В среднем ежегодно в новогодние дни количество пожаров по сравнению с обычными днями возрастает на 20%, а гибель людей в них – на 50%», – рассказал Главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Ежегодно обстановка с пожарами осложняется в праздничные новогодние дни Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По его словам, в прошлые новогодние праздники – с 30 декабря по 9 января – в Республике Татарстан было зарегистрировано 129 пожаров, в которых погибли 6 человек. Травмированы были 12 человек, среди которых пятеро пострадали в результате применения пиротехники.

«Основными причинами пожаров в прошлые новогодние праздничные дни в республике являлись неосторожное обращение с огнем – по этой причине произошел 51 пожар, это 40% от общего количества; 35 происшествий случились из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, что составило 27%, и 31 случай, или 24%, составили пожары, связанные с неправильным устройством и неисправностью отопительных печей и дымоходов», – объяснил Максим Трущин.

Почти все пожары, которые происходили в предыдущие новогодние праздники, произошли именно в жилом секторе.

«Силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан с 29 декабря по 9 января переводятся на усиленный вариант несения службы. Он предусматривает круглосуточное дежурство руководящего состава и усиление боевых расчетов. В круглосуточном режиме задействованы более 2 200 сотрудников с привлечением более 1100 единиц техники», – отметил Максим Трущин.

Трущин также напомнил, что с 25 декабря в Татарстане начал действовать особый противопожарный режим, продлится он до 8 января.

«Хочу отметить, что в условиях особого противопожарного режима в два раза повышена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности», – обратил внимание Максим Трущин.

Штраф в период действия особого противопожарного режима для граждан составит 20 тыс. рублей. Юридическим лицам придется раскошелиться на сумму до 800 тыс. рублей. Сотрудники МЧС уже сейчас проводят рейды по торговым точкам, где продают пиротехнику. Сейчас на учет взяты 89 таких объектов.

Максим Трущин напомнил, что с 25 декабря в Татарстане начал действовать особый противопожарный режим, продлится он до 8 января Фото: prav.tatarstan.ru

«Приобретение пиротехнических изделий следует осуществлять в специализированных магазинах, а также в специализированных секциях в торговых центрах или гипермаркетах. Не покупайте фейерверки в не регламентированных для этих целей местах – на рынках или у “знакомых”, поскольку, скорее всего, так вы приобретете несертифицированное изделие. При покупке пиротехнических изделий у продавца необходимо запросить копию сертификата, заверенную держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат», – напомнил Трущин.

«В новогоднюю ночь на улицах республики будут дежурить более 2,5 тысячи полицейских»

За порядком, как и всегда, будут следить полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии.

«В последние дни этого года и в начале нового для всех органов власти, в том числе и полиции, станет приоритетной задача по обеспечению безопасности граждан. На территории республики будут работать 137 елочных городков, из них основные – 50. Открытия уже проходят с 13 декабря, на сегодняшний день работают 27 елочных городков. Сегодня на площади перед Центром семьи ‘’Казан’’ состоится открытие центральной елки», – рассказал начальник Управления организации охраны общественного порядка МВД по РТ Евгений Прытков.

В дни открытия елочных городков и в новогоднюю ночь планируется задействовать более 2,5 тысячи сотрудников полиции Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В прошлом году елочные городки ежедневно посещали до 30 тыс. человек. А в новогоднюю ночь – порядка 140 тыс. человек, привел статистику Евгений Прытков.

«В этом году мы ожидаем не меньше людей. Вчера в ‘’Татнефть-Арене’’ в два этапа прошла центральная елка. Каждую делегацию сопровождали сотрудники полиции. Для контроля их передвижения были созданы временные пункты управления. Также с 6 на 7 января пройдут торжественные богослужения, посвященные празднику Рождества Христова. Торжества пройдут в 43 городах, в 230 церквях, в том числе в 45 храмах Казани. По предварительным данным, ожидается более 25 тыс. человек, а в Казани – более 8 тыс. человек», – поделился Прытков.

Охрана общественного порядка во время проведения праздников всегда является первостепенной, отметил полицейский.

«Мы будем работать в усиленном режиме. В дни открытия елочных городков и в новогоднюю ночь планируется задействовать более 2,5 тыс. сотрудников полиции. Дополнительно привлекаются сотрудники и военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций и муниципальные служащие», – отметил начальник управления.

Все места массовых гуляний уже проверены, они будут обнесены барьерными ограждениями, там будут установлены металлодетекторы.

Евгений Прытков отметил, что охрана общественного порядка во время проведения праздников всегда является первостепенной Фото: prav.tatarstan.ru

«Чтобы не допустить проезд транспорта к елочным городкам, выставлены специальные сооружения, строительные блоки и габаритная техника. В елочных городках установлены стенды с информацией о режиме работы и о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций. Я хотел бы обратиться к гражданам, прошу отнестись к этим мерам с пониманием, так как они в первую очередь направлены на нашу безопасность», – заметил Прытков.

В зимние каникулы будут проходить рейды, они стали уже традиционными в эти дни, добавил начальник управления.

«В течение многих лет проводится ежегодная всероссийская акция “Полицейский Дед Мороз”. Активное участие принимают сотрудники полиции, которые оказывают помощь детям, приносят продуктовые наборы, подарки, организуют для них праздничную программу. Полицейские навещают неблагополучные семьи, воспитанников детских домов», – рассказал он.

Одновременно с этим проводится работа с неблагополучными родителями и оказывается правовая помощь, добавил Евгений Прытков.

«Хотелось бы поздравить всех с новогодними и рождественскими праздниками. Здоровья вам и вашим близким», – в завершение пожелал Евгений Прытков.