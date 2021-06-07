Коммунальщики отключат воду в нескольких домах Московского района Казани

В среду, 9 июня, несколько домов Московского района Казани почти на сутки останутся без воды. В это время на улице Тунакова запланировано подключение двух водопроводов, сообщается на сайте мэрии Казани.

Коммунальщики отключат воду в 09:00 9 июня. Снабжение будет восстановлено в 04:00 10 июня.

Отключение коснется домов по следующим адресам:

ул.Волгоградская, 10, 14, 18, 20/32;

проспект Ибрагимова, 26а, 28а, 30а, 32/20, 32а, 32б;

ул.Тунакова, 39, 41а, 43, 43а, 50, 52, 52а, 54, 54а (детский сад №262), 56, 56а, 58; ул.Фурманова, 3, 5а (школа №8), 15а, 50а (детский сад №295).

МУП «Водоканал» не назначил фиксированных адресов, где разместится автоцистерна с водой. Жители могут вызвать машину по телефону: +7(843)231-62-60.