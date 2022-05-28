Коммунальщики Казани ограничат движение по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова

В Казани на протяжении всего лета будут действовать ограничения для движения по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова. В этом районе будут проводиться работы на сетях газопровода, сообщается на сайте мэрии города.

На ул. Васильченко коммунальщики закроют часть дороги возле домов №1в, №6, №6/1, №7, №9/9, №12/4, №16 к.1, №16 к.2, №31 к.2, №63. Ограничение будет действовать с 1 по 30 июня.

С 30 июня по 25 августа будут частично перекрыты тротуары возле здания №31 по ул.Кулахметова и здания №83а по ул.Восстания.

