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Транспорт
28 мая 2022  12:49

Коммунальщики Казани ограничат движение по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова

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В Казани на протяжении всего лета будут действовать ограничения для движения по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова. В этом районе будут проводиться работы на сетях газопровода, сообщается на сайте мэрии города. 

На ул. Васильченко коммунальщики закроют часть дороги возле домов №1в, №6, №6/1, №7, №9/9, №12/4, №16 к.1, №16 к.2, №31 к.2, №63. Ограничение будет действовать с 1 по 30 июня.

С 30 июня по 25 августа будут частично перекрыты тротуары возле здания №31 по ул.Кулахметова и здания №83а по ул.Восстания.
 

#ограничение движения #дороги
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