За шесть дней из Альметьевска вывезли рекордное количество самосвалов со снегом

Коммунальщики Альметьевска полностью очистили город от снега за шесть дней. В уборке было задействовано более 230 человек, расчищено 878 придомовых территорий, вывезено 2 227 самосвалов снега.

Ранее перед городскими службами Альметьевска глава района Тимур Нагуманов поставил задачу за короткое время убрать дворы и дороги от снега.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Альметьевского района, с 4 по 10 февраля силами управляющих компаний было вывезено 10,2 тыс. кубометров снега, или 850 самосвалов, МУП «Гуад» вывез с городских улиц 17,1 тыс. кубометров, или 1427 самосвалов снега.

Также отмечается, что в январе выпало 500 мм осадков при норме 300 мм. Городские коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме.

«С января 2022 года в Альметьевском районе выпало 87,4 см осадков при норме 40,7 см, что на 115% выше нормы», – пояснили агентству в администрации района.

«Если у вас возникают вопросы по уборке дворов, необходимо звонить в службу „Открытый Альметьевск“ по телефону 000 с городского или 8(8553) 000 000 с сотового. Можете писать руководителю исполкома города Исхакову Айнуру Расимовичу на аккаунт @iskhakov.ainur_в Instagram», — обратились к альметьевцам власти города.