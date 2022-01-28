«Коммерсантъ» сообщил, что Минтруда планирует реорганизовать Пенсионный фонд

Объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в Социальный фонд планирует Правительство России к 2023 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Минтруда.

Как выяснила газета, работодателям предложат для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование общую взносооблагаемую базу. Это позволит, по замыслу авторов инициативы, увеличить размер нескольких социальных выплат для населения в полтора раза, и при этом рост нагрузки на бизнес будет минимальный.

«Реформа фондов сделает получение социальных услуг также более удобным — за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы», — уточняется в публикации.

Новая структура получит статус «внебюджетный фонд», а сейчас ПФР и ФСС — это госучреждения. Минтруда по-прежнему будет координировать работу нового фонда, но для этого создадут наблюдательный совет.

По информации источников газеты, уже в весеннюю сессию министерство рассчитывает внести на рассмотрение Госдумы федеральный закон об объединении фондов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 1 февраля будут увеличены на 8,4% социальные выплаты семьям с детьми, инвалидам, ветеранам и героям России, а также лицам, пострадавшим на производстве.

