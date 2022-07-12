«Коммерсантъ»: Сеть Lush закроет оставшиеся в России магазины

Владелец российских магазинов британской косметической сети Lush собирается закрыть все оставшиеся в РФ торговые точки. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на консультантов рынка торговой недвижимости.

Дело в том, что компания не смогла наладить поставки в страну. Последняя купленная в марте партия товара сейчас находится в столице Латвии Риге, к июлю ее так и не удалось ввезти в Россию.

По информации издания, некоторое время еще будет работать интернет-магазин, через который продадут оставшиеся складские запасы. При этом использовать схему параллельного импорта российская Lush не может, потому что британские владельцы продают товар только своим партнерам.

Косметическая сеть Lush присутствует в России начиная с 2001 года, 65% компании в стране владеет Дмитрий Азаров. До начала специальной военной операции на Украине в РФ работали 50 магазинов, к июлю их осталось 27.

В марте Lush приостановила поставки продукции в Россию. Позднее генеральный директор компании Марк Константайн рассказал газете Financial Times, что сеть списала долю в российском бизнесе.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России. Кроме того, многие иностранные компании решили уйти с российского рынка.