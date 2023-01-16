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Ру Тат
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Транспорт
16 января 2023  13:12

«Коммерсантъ»: С 1 сентября в России могут появиться новые штрафы для автомобилистов

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Правительство России подготовило новый список неисправностей автомобиля, за которые водителям может грозить штраф. В частности, будет запрещено передвижение на машине с неработающей антиблокировочной системой и использование летних шин зимой. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что владельцам легковых машин и легких грузовиков планируется запретить поездки на летней резине в период с декабря по февраль, а на шипованной — с июня по август. За нарушение автомобилистам будет грозить штраф в размере 500 рублей.

При этом отдельные регионы смогут самостоятельно увеличивать длительность запрета, исходя из погодных условий.

Кроме того, по новым правилам нельзя будет применять в фарах источники света, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации», так как они светят ярче обычных ламп и могут слепить водителей встречных машин. 

Авторы статьи обратили внимание, что в случае принятия новых правил для автомобилистов на голосовании в закрытом режиме документ может вступить в силу уже с 1 сентября текущего года.

#автомобилисты #транспорт #штрафы гибдд
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