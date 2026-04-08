Академия наук РТ: «Будущее не за ИИ, а за теми, кто умеет творчески с ним сотрудничать»

Более 10,5 тысячи субъектов креативных индустрий насчитывается в Татарстане – плюс 15% за год. Но за ростом скрывается дисбаланс: реклама, дизайн и мода процветают, а народные художественные промыслы отстают. Как сохранить ремесло и превратить его в бизнес, обсуждали на форуме «Культура для бизнеса – бизнес для культуры».





«Нулевой день» Всероссийского венчурного форума в Казани открыла дискуссия «Культура для бизнеса – бизнес для культуры»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Реклама, дизайн, мода – в лидерах, промыслы – в отстающих

«Нулевой день» Всероссийского венчурного форума в Казани открыла дискуссия «Культура для бизнеса – бизнес для культуры». Участников мероприятия, обсуждавших развитие и коммерциализацию креативных индустрий, собрал Казанский государственный институт культуры (КазГИК).

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева озвучила в своем выступлении главные цифры по теме. В республике насчитывается более 10,5 тысячи субъектов креативных индустрий. Рост по сравнению с прошлым годом – 15,2%. По России Татарстан занимает 14-е место.

«Но у нас сегодня с вами не самый простой вопрос, на который нет однозначного ответа. У каждого сидящего в зале есть свое целеполагание, свое мироощущение и мысли о том, как будет развиваться в государственном масштабе та самая творческая индустрия», – заявила вице-премьер РТ.

По ее словам, статистика субъектов креативных индустрий распределена неравномерно. Основной рост дают сферы рекламы, дизайна и моды, именно они наиболее интересны инвесторам. А вот народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство прибавляют заметно меньше – экономически развиваться таким мастерам трудно.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы видим, что эти цифры значительно ниже, и именно эти цифры являются одним из основополагающих аспектов сохранения ремесел, творчества наших с вами отцов и прадедов. Именно эту отрасль в том числе государство должно поддерживать», – уверена Фазлеева.

Сложность поддержки декоративно-прикладного искусства заключается в его трудоемкости и дороговизне. Это и отталкивает инвесторов. Поэтому поддержкой мастеров должно заняться государство – «именно комплекс решений на государственном уровне позволит масштабировать труд мастера и влиять на ожидания инвесторов», считает вице-премьер. Для этого в Татарстане уже принят закон о креативных индустриях и создан профильный центр.

Солидарен с Фазлеевой и президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов. По его мнению, креативные индустрии сегодня становятся одним из самых динамичных сегментов экономики.

«Культура, технологии, предпринимательство, новые формы занятости – здесь формируются продукты и сервисы, которые влияют не только на качество городской среды, культурную идентичность, но и на инвестиционную привлекательность региона, развитие малого бизнеса, удержание талантливой молодежи. Мы имеем все предпосылки для того, чтобы занять здесь лидирующие позиции», – уверен он.

Для этого, по словам Минниханова, в Татарстане есть вся необходимая «база для сильной креативной экономики нового поколения» – развитые IT, медиа, дизайн, театр, музыка, цифровые сервисы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предварительный отбор в ЦУМ прошли 79 резидентов

Рифкат Минниханов выделил несколько этапов, через которые должен пройти креативный проект. На ранней стадии важны гранты, конкурсы и акселераторы. Когда идея подтверждена, на первый план выходят тестирование спроса и построение бизнес-модели. На этапе масштабирования уже нужны венчур и заемные инструменты.

«Принципиально важно, чтобы инструменты поддержки сопровождали проект на всем пути – от идеи первого прототипа до коммерциализации, масштабирования и выхода на внешние рынки», – подчеркнул он.

Отметив, что в проектах Инновационного венчурного фонда доля кандидатов и докторов наук составляет 16%, президент АН РТ призвал: «Ученым пора подключаться активнее и участвовать в тех проектах, которые связаны с возможностями финансироваться за счет различных инструментов поддержки».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ректор КазГИК Роза Ахмадиева рассказала о практических результатах соответствующей работы в ее институте. В Институте культуры уже 30 студентов-«миллионеров», выигравших гранты.

«Благодаря поддержке республики мы перестроили все образовательные программы. Наши студенты даже наши ремесла и промыслы разворачивают как креативные индустрии. Сейчас наши проекты от фольклорных постановок превращаются в проекты-стартапы, которые востребованы на территории республики и страны», – сказала она.

Так, в этом году открылись четыре творческих инкубатора при ссузах, а методологию для центров прототипирования по стране разрабатывает именно КазГИК.

Еще одним важным инструментом развития и масштабирования творческих проектов уже в скором времени станет казанский Центр уникальных мастеров (ЦУМ). Он откроется в мае.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«ЦУМ – это территория возможностей, потому что в рамках этого креативного кластера можно организовывать ярмарки, выставки, гастрофестивали, иммерсивные спектакли, мультимедийные инсталляции. Общее количество посетителей мы ожидаем на уровне трех миллионов», – поделился с собравшимися генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий РТ» Ранко Тепавтевич.

В помещениях ЦУМа и делового центра, по его словам, разместятся 68 мастерских, конгресс-центр на 1,2 тысячи человек, зоны для мастер-классов и продажи изделий. Предварительный отбор уже прошли 79 резидентов, они получат льготные условия аренды.

«Но недостаточно просто предоставить господдержку и льготные условия аренды. Нужно поработать с нашими резидентами для того, чтобы их продукт устойчиво присутствовал на рынке, чтобы они понимали, куда нужно стремиться, как развивать и монетизировать свой бренд», – добавил Тепавтевич.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Те, кто не сможет творчески сотрудничать с ИИ, останутся неконкурентоспособными»

Отдельной темой обсуждения стал искусственный интеллект – как развивать творчество в эпоху новых технологий, которые, на первый взгляд, могут со временем заменить творца. Ответ на этот вопрос попытался найти вице-президент Академии наук Татарстана Айрат Хасьянов. Он привел ошеломляющую цифру: производительность систем ИИ за последние десять лет выросла в 35 миллионов раз – «мы переживаем революцию».

«Компьютер – это не инструмент, это новая среда для творчества, которая открывает возможности, недоступные другими средствами. Но это не значит, что надо отказываться от традиционных видов искусства. Просто речь идет о том, что появляются новые способы доносить свои эмоции, свои мысли», – уверен Хасьянов.

В качестве примеров он привел двухминутный фильм «Airhead», полностью сгенерированный ИИ. При этом сценарий и смысл ему задал человек. Две Нобелевские премии – по физике и химии – в 2024 году присуждены исследователям в области машинного обучения. AlphaFold 2 позволил вычислить пространственную структуру 200 тыс. белков – до этого человечество справилось лишь с половиной процента этого объема. А при помощи GPT-5 решены математические проблемы, которые не давались ученым десятилетиями.

«Искусственный интеллект художника не заменит, но границы возможного расширит однозначно. Будущее будет принадлежать не искусственному интеллекту, а тем, кто умеет творчески сотрудничать с этими машинами. А вот те, кто не сможет, к сожалению, останутся неконкурентоспособными», – сказал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Примерно о том же говорил и генеральный директор ПО «Зарница», депутат Госсовета Татарстана Артур Абдульзянов. По его данным, Россия занимает 30-е место в мире по использованию ИИ. Всего 2 процента предпринимателей в стране применяют искусственный интеллект в работе.

«Если интернет собирал, хранил и распространял информацию, то искусственный интеллект анализирует и обучается. А генеративный искусственный интеллект создает творческую индустрию высокого порядка», – сказал он.

Будущее, причем уже ближайшее, по прогнозу Хасьянова, – за персонифицированным искусством, когда произведение создается персонально для каждого зрителя. А нейроинтерфейсы откроют возможность испытывать чувства, которых у человека нет от природы.

«Экономика впечатлений открывает новые горизонты через искусственный интеллект», – заключил вице-президент АН РТ.