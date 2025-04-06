Комментатор Орлов считает, что «Зенит» хорошо сыграл лишь с «Рубином» этой весной

Фото: fc-zenit.ru

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал выступления «Зенита» в весенней части РПЛ.

По его словам, команда Сергея Семака хорошо играла с «Рубином» (4:0), но это оказался эпизодический успех. «Локомотив», который сыграл вничью с «сине-бело-голубым» (1:1), показал хорошую игру в обороне, считает Орлов.

«Потерял «Зенит» собранность. Нет должной концентрации внимания. Педро удалили. А ведь и Эракович мог доиграться до красной... Не совершил ли он однажды фол последней надежды? Он же правша. А пытался сыграть левой, в сторону своих ворот... К сожалению, таков его уровень.

Весной, пожалуй, «Зенит» провел только один сильный матч — с «Рубином». Мне повезло, я его еще и комментировал (улыбается)», – передает слова Геннадия Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в данный момент «Зенит» идет на втором месте в таблице РПЛ с 47 очками. В следующем матче петербуржцы сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 13 апреля в 17:00 по мск.