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На главную ТИ-Спорт 22 июля 2026 18:00

Комментатор Орлов рассказал, как относится к достижениям «Зенита»

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Комментатор Орлов рассказал, как относится к достижениям «Зенита»
Фото: fc-zenit.ru

Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, как относится к достижениям питерского «Зенита»:

«Теперь «Зенит» купается в трофеях, есть целый музей. Столько наград! Сейчас мы уже как-то к этому привыкаем, но это же каждый раз победа! Это уже инерция профессионально поставленной на поток работы. Вот как «Зенит» боролся с «Краснодаром» вторую половину прошлого чемпионата. Догонял, догонял, но догнал же — и обогнал! Хватило и нервов, и всего остального… Это дорогого стоит! Но сейчас «Зениту» ещё надо работать и работать над собой, потому что все далеки от лучшей спортивной формы», — сказал Орлов радиостанции «Радио Зенит».

Добавим, питерский «Зенит» – чемпион России сезона 2025/2026.

#футбол
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