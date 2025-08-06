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На главную ТИ-Спорт 6 августа 2025 11:34

Комментатор матча ЦСКА - «Зенит» извинился за оговорки в пользу питерцев

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Комментатор матча ЦСКА - «Зенит» извинился за оговорки в пользу питерцев
Фото: fc-zenit.ru

Комментатор матча между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА в 3-м туре РПЛ Михаил Крестинин извинился перед болельщиками армейского клуба за оговорки в пользу «сине-бело-голубых». Например, по ходу трансляции он называл Сергея Семака и его помощников «наш тренерский штаб». Михаил Крестинин является уроженцем Санкт-Петербурга.

«Все мои оправдания будут выглядеть ничтожными. Была допущена недопустимая оговорка. Я из Санкт-Петербурга, поэтому ассоциирую команду из Питера как клуб из моего родного города. Конечно, это недопустимо в эфире. Я могу только принести извинения болельщикам ЦСКА за подобное. Я не грыз ногти, ожидая гола «Зенита», всегда остаюсь профессионалом. Данная оговорка не являлась маркером моего пристрастного отношения к одной из команд. Все из-за географического принципа», – цитирует Крестинина Sport24.

Напомним, матч между «Зенитом» и ЦСКА завершился со счетом 1:1. Игра проходила на петербургской «Газпром Арене».

«Зенит» занимает седьмое место (пять очков) в турнирной таблице. ЦСКА идет следом, расположившись на восьмом месте с пятью очками в активе.

#премьер-лига #фк цска #фк зенит
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