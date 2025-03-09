Комментатор Денис Казанский: «Матчи «Спартака» и «Рубина» всегда получаются драматичными»

Комментатор Денис Казанский в беседе с «РБ Спорт» поделился ожиданиями в преддверии матча «Рубин» – «Спартак».

«Матчи между этими клубами всегда получаются драматичными. Рашид Рахимов против «Спартака», в какой бы команде ни находился, всегда придумывает что-то интересное. Но «Спартак» набрал максимум очков в первом туре после перерыва и стал единственным претендентом на титул, который совершенно логично получил усиление в зимнее трансферное окно. И пока мы только знакомимся с Солари и Ливаем. Все это группа атаки, потому что красно-белым очень важно забивать как можно больше и таким путем забирать свои матчи.

Я думаю, что в этой игре может сказаться важный фактор в составе «Рубина». Несколько лидеров казанцев держат Рамадан, что действительно будет иметь значение. Матч начинается после 19:30, то есть после захода солнца, и игрокам будет чуть полегче. Но в любом случае этот момент нужно учитывать, тем более в самом начале поста.

«Спартак» очень здорово изменяет игру и сильно добавляет во втором тайме. Поэтому думаю, что вторая половина будет самой результативной и уже там пойдут ошибки. К тому же совсем недавно это случилось и в матче с «Оренбургом», который выдержал первые 45 минут, а затем все изменилось. «Рубин» тоже довольно прочно сыграет в первом тайме, а во втором класс «Спартака» и его возможность менять стратегию со скамейки принесут результат красно-белым», – отметил Казанский.

Встреча между командами начнется сегодня в 19:30 по мск.