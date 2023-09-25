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Происшествия 25 сентября 2023 12:17

Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Илдуса Нафикова на должность прокурора Марий Эл

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Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Илдуса Нафикова на должность прокурора Марий Эл
Илдус Нафиков
Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании поддержали представленные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры Илдуса Нафикова на должность прокурора Республики Марий Эл, Альберта Суяргулова — на должность прокурора Республики Татарстан, сообщает ТАСС.

Альберт Суяргулов

Фото: genproc.gov.ru

В соответствии с регламентом верхней палаты, позиция сенаторов будет передана сегодня на 551-м заседании председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования главы государства.

Информация о результатах рассмотрения представленных президентом России кандидатур на должности прокуроров будет доведена до сенаторов на пленарном заседании в среду.

#Прокурор #илдус нафиков
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