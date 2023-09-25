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Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Илдуса Нафикова на должность прокурора Марий Эл
Профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании поддержали представленные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры Илдуса Нафикова на должность прокурора Республики Марий Эл, Альберта Суяргулова — на должность прокурора Республики Татарстан, сообщает ТАСС.
В соответствии с регламентом верхней палаты, позиция сенаторов будет передана сегодня на 551-м заседании председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования главы государства.
Информация о результатах рассмотрения представленных президентом России кандидатур на должности прокуроров будет доведена до сенаторов на пленарном заседании в среду.
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