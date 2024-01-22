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Комитету РТ по охране ОКН предложили заняться ансамблем Богородицкого монастыря
Вслед за восстановлением Храма Казанской иконы Божией матери следует заняться ансамблем Казанского Богородицкого монастыря. С таким предложением на итоговом заседании коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия выступил председатель Финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви — епископ Наро-Фоминский Никандр.
«Мы это обсуждали уже и со святейшим патриархом [Московским и всея Руси Кириллом]. Важно заняться полным восстановлением ансамбля Казанского Богородицкого монастыря. Храм восстановлен, но вокруг предстоит еще много труда, чтобы этот объект приобрел свой исторический облик», — призвал представитель РПЦ.
Он подчеркнул, что Финансово-хозяйственное управление Российской православной церкви готово оказать содействие в решении этого вопроса и поддержать инициативы по восстановлению монастыря.
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