Комитету РТ по охране ОКН предложили заняться ансамблем Богородицкого монастыря

Вслед за восстановлением Храма Казанской иконы Божией матери следует заняться ансамблем Казанского Богородицкого монастыря. С таким предложением на итоговом заседании коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия выступил председатель Финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви — епископ Наро-Фоминский Никандр.

«Мы это обсуждали уже и со святейшим патриархом [Московским и всея Руси Кириллом]. Важно заняться полным восстановлением ансамбля Казанского Богородицкого монастыря. Храм восстановлен, но вокруг предстоит еще много труда, чтобы этот объект приобрел свой исторический облик», — призвал представитель РПЦ.

Он подчеркнул, что Финансово-хозяйственное управление Российской православной церкви готово оказать содействие в решении этого вопроса и поддержать инициативы по восстановлению монастыря.