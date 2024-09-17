Комитету по биоресурсам РТ сошьют зимнюю форму, цена закупки – более 500 тыс. рублей

Сотрудникам Госкомитета РТ по биоресурсам закупят зимний вариант форменной одежды. Соответствующую информацию разместил Госкомитет РТ по закупкам в единой информационной системе.

«Для сотрудников комитета по биологическим ресурсам для проведения работ в период пониженных температур будет выполнен пошив зимней форменной одежды по индивидуальному заказу. Заказчик готовится к зиме заранее, все закупочные процедуры проводятся вовремя», - сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов, чьи слова приводит пресс-служба комитета.

Подрядчику необходимо будет пошить 22 комплекта зимней одежды, в которые входят куртка и полукомбинезон. Куртка с вставками из пенополиэтилена, которые помогают человеку удерживаться на воде. Комбинезон — со съемными наколенниками из пенополиэтилена.

Исполнителю необходимо будет согласовывать с заказчиком образцы тканей, фурнитуры и применяемых материалов. Одежда должна быть удобной и обладать рядом обязательных свойств - не только «дышащей», не стесняющей движения, но и иметь посадку, препятствующую попаданию снега и холодного воздуха, иметь стойкость к истиранию и водоотталкивающие характеристики. Начальная цена закупки – более 500 тыс. рублей.

Заявки от поставщиков принимаются до 20 сентября. Срок исполнения контракта — 31 декабря.