Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Комитету по биоресурсам РТ сошьют зимнюю форму, цена закупки – более 500 тыс. рублей
Сотрудникам Госкомитета РТ по биоресурсам закупят зимний вариант форменной одежды. Соответствующую информацию разместил Госкомитет РТ по закупкам в единой информационной системе.
«Для сотрудников комитета по биологическим ресурсам для проведения работ в период пониженных температур будет выполнен пошив зимней форменной одежды по индивидуальному заказу. Заказчик готовится к зиме заранее, все закупочные процедуры проводятся вовремя», - сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов, чьи слова приводит пресс-служба комитета.
Подрядчику необходимо будет пошить 22 комплекта зимней одежды, в которые входят куртка и полукомбинезон. Куртка с вставками из пенополиэтилена, которые помогают человеку удерживаться на воде. Комбинезон — со съемными наколенниками из пенополиэтилена.
Исполнителю необходимо будет согласовывать с заказчиком образцы тканей, фурнитуры и применяемых материалов. Одежда должна быть удобной и обладать рядом обязательных свойств - не только «дышащей», не стесняющей движения, но и иметь посадку, препятствующую попаданию снега и холодного воздуха, иметь стойкость к истиранию и водоотталкивающие характеристики. Начальная цена закупки – более 500 тыс. рублей.
Заявки от поставщиков принимаются до 20 сентября. Срок исполнения контракта — 31 декабря.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»