Комитет ЖКХ: Вывоз отходов в Казани составляет 85–90%

В столице Татарстана продолжается усиленная работа по вывозу отходов. Все службы, задействованные в вывозе мусора, работают круглосуточно. Об этом на заседании штаба заявил заместитель председателя Комитета ЖКХ исполкома Казани Альмир Курбанов.

«К сожалению, резко меняющиеся погодные условия не дают нам достигнуть планового уровня. В настоящее время процент вывоза отходов в Казани составляет 85–90%», — отметил он.

По словам спикера, снежная каша и колеи не дают доехать до контейнерных площадок. В течение двух последних дней застряли на придомовых территориях 35 машин, попали в ДТП шесть.

«Ежедневно на маршрут продолжает выходить плановая техника с усилением 20%. Для примера, если в обычные дни мы задействовали 30, максимум 32 единицы малых мусоровозов, то сейчас выходят 38 машин. То есть мы задействовали весь резерв, который у нас имелся с учетом ремонта», — отметил Курбанов.

Для ликвидации навалов мусора рядом с контейнерными площадками привлекается дополнительная техника. В Казани сегодня используют 16 собственных единиц, а также 12 наемных самосвалов, пять погрузчиков и два ломовоза.

Помимо этого, совместно с районными администрациями и управляющими компаниями отрабатываются проблемные адреса, актуализируются маршруты следования техники. При получении информации об образовавшихся навалах спецтехника оперативно направляется по данным адресам.

«Ситуацию по ликвидации навалов держим на контроле, ведем активную работу в социальных сетях по снижению негативной нагрузки для жителей города. Только на официальный Telegram-канал УК „ПЖКХ“ поступило более 400 обращений граждан, которые сегодня оперативно отработаны», — отметил он.