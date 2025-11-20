Комитет семей воинов Отечества РТ передал бойцам более 80 кг гуманитарной помощи

Комитет семей воинов Отечества Республики Татарстан направил очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим. Груз отправили сразу в два направления, сообщили в Телеграм-канале Комитета.

Первая часть помощи – 30 коробок общим весом свыше 60 кг – включает сухой душ, окопные свечи и медикаменты. Эти средства предназначены для использования в полевых условиях и призваны обеспечить бойцов базовыми необходимыми вещами.

Во вторую партию вошли 6 коробок весом более 20 кг. В них – сухой душ, теплая одежда, пауэрбанки и фонари, которые помогут поддерживать связь, ориентироваться в темноте и сохранять комфорт в бытовых условиях.

Мы складывали не только вещи, но и мысли о семьях, о домах, о тех людях, которым эти коробки принесут хоть частичку уюта и уверенности. Спасибо тем, кто переводил средства и приносил вещи – ваше участие превращается в конкретную помощь», – отмечается в сообщении.

Комитете добавили, что сбор гуманитарной помощи стал возможен благодаря работе волонтеров и жителей республики, которые предоставляли вещи, средства и помощь в логистике. Сборы продолжаются, желающие могут присоединиться к инициативе.

Фото: https://t.me/KCBO16