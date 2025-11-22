Комитет семей воинов Отечества РТ обсудил профилактику рисков среди детей участников СВО

Фото: пресс-служба КСВО РТ

Комитет семей воинов Отечества Республики Татарстан совместно с обществом психологической помощи «Психологи Казани» собрал специалистов на Татарстана на круглый стол, чтобы обсудить профилактику рисков среди детей участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Марафон добрых дел КСВО». Его посвятили вопросам предотвращения суицидального, деструктивного и саморазрушающего поведения у школьников – детей военнослужащих.

Участники беседы стремились понять, как создать вокруг ребенка безопасную и поддерживающую среду, а также определить системные меры для раннего реагирования.

Фото: пресс-служба КСВО РТ

Обсуждались, в частности, такие ключевые направления, как определение факторов риска и защитных факторов, влияющих на эмоциональное состояние детей, методы ранней диагностики и выявления тревожных сигналов, представление успешных практик профилактики и поддержки семей.

Кроме того, были затронуты следующие темы: формирование комплексного подхода во взаимодействии школ, психологов, социальных служб и родителей, подготовка практических рекомендаций для педагогов, психологов и семей, разработка дорожной карты для дальнейшей реализации проекта в Татарстане.

«Наша задача – создать вокруг ребенка систему заботы и доверия. Важно, чтобы семья, школа и специалисты действовали едино и вовремя проявляли внимание по отношению к детям, особенно детям тех, кто сегодня встал на защиту Отечества. Эти дети сейчас больше всего нуждаются в поддержке», – заявила руководитель КСВО Республики Татарстан Ангелина Галимова.

Результатом мероприятия должна стать командная работа по совершенствованию методических рекомендаций и взаимодействия на постоянной основе относительно помощи и оперативного реагирования в острых ситуациях. Помощь в организации мероприятия оказал исполком Казани.