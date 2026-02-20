Комитет семей воинов Отечества представил спектакль в Доме Актера им. Салимжанова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В преддверии Дня защитника Отечества Комитет семей воинов Отечества (КСВО) Республики Татарстан представил спектакль «Следующим был 1941…» в Доме Актера им. Марселя Салимжанова.

Спектакль создан активистами регионального отделения Комитета. Он стал частью работы по сохранению исторической памяти и развитию патриотического воспитания молодежи.

«Спектакль был создан по инициативе ребят. Дети сами обратились ко мне: «Хотим сделать свой спектакль», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» руководитель КСВО Татарстана Ангелина Галимова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В спектакле принимают участие четверо ребят, среди них есть как выпускники одиннадцатого класса, так и восьмиклассники. Двое из них – дети участников специальной военной операции, которые и до этого принимали участие в мероприятиях Комитета. Для постановки они изучили произведения Бориса Васильева «Завтра была война» и «А зори здесь тихие»: спектакль – это «диалог» двух повестей о Великой Отечественной войне.

«Им хотелось донести до зрителя, в том числе до сверстников, те чувства и эмоции, которые переживали люди в самые сложные периоды [истории прошлого века]. В конце они связывают это с сегодняшними событиями», – рассказала Галимова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В рамках мероприятия также была представлена фотовыставка КСВО Республики Татарстан «Семья героя», посвященная семьям участников специальной военной операции. Данной выставке уже несколько лет. В основном здесь представлены портреты семей погибших участников СВО. Создание этой выставки поддержало Министерство культуры Татарстана

«Мне хотелось, чтобы каждый портрет был по-своему уникален, чтобы показать каждую семью такой, какая она есть», – объяснила Галимова.

Спектакль будет вновь показан на сцене Дома Актера завтра, соответствующие объявления можно найти в социальных сетях КСВО.