Комитет семей воинов Отечества окажет помощь семьям бойцов СВО в Альметьевске

Комитет семей воинов Отечества Республики Татарстан продолжает участие во всероссийской акции «Марафон добрых дел». Завтра представители организации проведут рабочий выезд в Альметьевск, где окажут юридическую, психологическую и духовно-нравственную поддержку семьям участников специальной военной операции и ветеранам.

Мероприятие состоится в 13.00 в психологическом центре «Нур» на улице Тагирова, 1.

Для семей военнослужащих проведут консультации по вопросам льгот, выплат и оформления документов, также пройдут психологическая встреча и беседа с ветеранами, где обсудят вопросы социальной защиты, медицинского сопровождения и взаимодействия с организациями республики.

В мероприятии планируется участие руководства исполкома района, представителей прокуратуры, социального фонда, военкомата, судебных приставов, государственного фонда «Защитники Отечества», волонтерских штабов.

Записаться на мероприятие можно отправив свои данные на электронную почту obr16@z-ksvo.ru с указанием номера телефона.

«Выезды в муниципалитеты позволяют услышать каждую семью, понять реальные потребности и оказать адресную помощь. Для нас важно быть рядом — не формально, а по-человечески»,— отмечают представители КСВО.

КСВО оказывает юридическую, психологическую, социальную и гуманитарную помощь семьям участников СВО, реализует патриотические и просветительские проекты и укрепляет единство между фронтом и тылом.