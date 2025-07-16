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СВО 16 июля 2025 23:20

Комитет семей воинов Отечества РТ передал автомобиль для бойцов в зону СВО

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Сегодня в штабе Комитета семей воинов Отечества РТ в Казани (ул. Латышских Стрелков, 27) состоялась передача автомобиля Lada Niva в зону проведения специальной военной операции.

Автомобиль приобрел и передал анонимный благотворитель. Его мотивом стало желание помочь военнослужащим без стремления к публичному признанию.

Фото: Телеграм-канал КСВО Республики Татарстан

Машину в зону СВО доставит ветеран боевых действий, советник КСВО РТ с позывным КаZкад.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Республики Татарстан Ангелина Галимова откликнулась на запрос командования одного из воинских подразделений на Донецком направлении, нуждающегося в автомобиле повышенной проходимости.

Она отметила, что вместе с автомобилем закуплены и отправлены по запросу камуфлированные футболки за счет средств, собранных учащимися православной гимназии им. святого Гурия Казанского и православного детского сада «Росток».

«Данный случай — это еще одно подтверждение силы единства. Когда запрос от командования на передовой встречает отклик в лице щедрого благотворителя, а наша команда обеспечивает оперативное и юридически безупречное исполнение. рождается настоящий результат. Результат, который приближает день нашей общей победы», — подчеркнула Галимова.

Отметим, что КСВО РТ начал свою работу в 2022 году.

По решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й год объявлен Годом защитника Отечества.

#Год защитника Отечества
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