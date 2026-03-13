Комитет РТ по охране ОКН: У застройщика есть документы, разрешающие вырубку на «Ферме-2»

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия провел проверку по факту вырубки деревьев на территории бывшего учебно-хозяйственного комплекса Казанского ветеринарного института («Ферма-2»). Об этом сообщила пресс-служба ведомства в ответ на пост Татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

Ранее Татарстанское региональное отделение ВООПИК в своем Телеграм-канале заявило о начале вырубки на территории бывшего учебно-хозяйственного комплекса Казанского ветеринарного института, на участке между выявленным объектом культурного наследия – комплексом зданий землемерной школы и региональным объектом наследия – зданием Казанского земледельческого училища. Общественники обратились к комитету с просьбой проверить законность действий подрядчика.

«Так как границы территории ОКН еще не утверждены в отношении объекта „Главное здание Казанского земледельческого училища“, действие защитной зоны для него устанавливается на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника; для объекта „Кирпичное здание Казанского земледельческого училища“ – 100 метров от границы территории памятника (согласно пп. 3 и 4 ст. 34.1 ФЗ „Об объектах культурного наследия“)», – отметили активисты, добавив, что расстояние между объектами составляет всего 83 метра.

В комитете в ответ заявили, что на данной территории под охраной государства находятся три объекта. Главное здание Казанского земледельческого училища имеет статус выявленного ОКН, ведется работа по приданию ему статуса памятника регионального значения. Таким образом, все обладающие историко-культурной ценностью объекты находятся под охраной либо на стадии оформления статуса.

Что же касается хозяйственной деятельности, то застройщик получил все необходимые разрешительные документы. Работы ведутся в рамках проекта планировки территории, утвержденного исполкомом Казани в 2022 году. Для строительства улично-дорожной сети застройщику были выданы технические условия, а также распоряжение на вырубку зеленых насаждений от 26 декабря 2025 года.

Согласно данному распоряжению, компенсационное озеленение будет проведено в этом году. В Комитете по охране ОКН добавили, что угроза объектам культурного наследия, расположенным на данной территории, отсутствует.