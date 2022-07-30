Комитет по туризму озвучил три главные причины для путешествий в Казань

В Казани хотя бы раз в жизни должен побывать «каждый уважающий себя турист», заявила директор Комитета по развитию туризма столицы РТ Дарья Санникова. Жителей и гостей города, по ее словам, в ближайшее время ждет насыщенная событийная программа, кроме того, у путешественников есть минимум три причины приехать в столицу Татарстана.

«Волга – первое, что мне приходит в голову. Второе – это разнообразие вкусов, как с точки зрения гастрономии, так и с точки зрения различных культурных мероприятий, обычаев, то есть мультикультурность. Третье – это уникальное татарское гостеприимство», – сказала Санникова в интервью телеканалу «Татарстан-24».

Впереди – празднование Дня республики и города Казани, помимо этого на ближайшее время в городе запланировано много интересного, добавила Санникова. «Мы планируем День города, гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Также многие приезжают на различные спектакли, театр – это тоже дополнительная возможность для развития туризма. И новые программы стартуют сейчас в цирке. Каждый уважающий себя турист должен побывать в Казани», – заключила она.