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Транспорт
31 января 2023  11:52

Комитет по транспорту назвал самые популярные парковки Казани

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Самой популярной муниципальной парковкой в центре Казани стала расположенная на ул.Муштари, а в спальном районе — вдоль ул.Сибгата Хакима. Об этом сообщается на сайте Комитета по транспорту столицы РТ.

За 2022 год число пользователей муниципальных парковок увеличилось на 100,55 тыс. автомобилистов. При этом горожане стали чаще регистрироваться на портале и в мобильных приложениях «Казанский паркинг», «Госпарковки». 

Наиболее частым способом оплаты парковки в прошлом году стали СМС-сообщения. При этом самая короткая сессия составила 15 минут и обошлась в 30 рублей, а наиболее продолжительная — 132 часа — 3960 рублей.

«Наиболее часто автомобилисты пользовались паркоматами, расположенными на улицах Муштари, Х.Такташа (ТЦ „Сувар Плаза“) и Чистопольской», — заметили в комитете.

#парковки
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