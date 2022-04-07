Комитет по транспорту Казани поручил скорректировать расписание автобуса №71

В Казани будет скорректировано движение автобусного маршрута №71. С таким поручением после проведенной ревизии к перевозчику обратился председатель Комитета по транспорту столицы РТ Амир Сафин. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета.

Ранее казанцы обратились к специалистам с просьбой изменить интервалы движения данного автобуса. Чтобы оценить необходимость корректировки, глава комитета проехал по маршруту в утренний час пик и побывал на конечной остановке «ж/м Константиновка».

Во время проверки Сафин также обнаружил недочеты в работе со стороны водителей автобуса №63 и троллейбуса №3, которые с нарушениями проводили посадку и высадку пассажиров.

«Водители вызваны на комиссию по безопасности дорожного движения, которая пройдет 7 апреля в Комитете по транспорту», — говорится в сообщении.