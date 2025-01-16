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Комитет по транспорту Казани ответил на жалобы жителей «Сухой Реки» насчет автобуса
Возможности увеличить количество автобусов на маршруте №37 нет. Об этом заявили в Комитете по транспорту Казани, отвечая на жалобы жителей поселка «Сухая Река» по поводу времени ожидания автобуса.
Как отметили в комитете, причина долгого ожидания – дефицит водителей и кондукторов. Только в ПАТП-2 нехватка таких сотрудников составляет около 30%, пишет ТНВ.
В качестве эксперимента журналисты подождали автобус 37а на той остановке, где стоят жители поселка. В 10:30 по информации на табло общественный транспорт должен был приехать через 50 минут. Но в итоге он доехал до остановки за 35 минут. Как рассказал водитель, он ездит строго по расписанию. Иногда время в пути увеличивается из-за пробок или поломок.
«Когда я один круг 40 минут — такой интервал. Бабушкам-старушкам сложно что-то объяснить, я пытаюсь, конечно, корректно это сделать. Но они не всегда понимают», — отметил водитель автобуса Евгений Болдарев.
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