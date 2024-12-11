В 10-й день месяца джумадаль-ахира (11 декабря), в Казани состоялся круглый стол на тему «Внедрение стандартов халяль среди товаропроизводителей в РТ. Состояние и перспективы», а также практический семинар по внедрению стандартов Халяль в производство.

Мероприятия были организованы Комитетом по стандарту «Халяль» ДУМ РТ при поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. В них приняли участие представители Минсельхоза РТ и Минпромторга РТ, а также представители АИР РТ, исполнительных органов муниципальных образований, предприятий общественного питания, крупных перерабатывающих предприятий и экспертного сообщества.

Как сообщает ДУМ РТ, на круглом столе обсудили разработку решений для бизнеса в области производства продукции по стандартам халяль; факторы, влияющие на внедрение халяльных стандартов в муниципальных образованиях Татарстана; научные аспекты проблем индустрии халяль и меры поддержки для экспортеров халяльной продукции.

На встрече Председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс хазрат Шляпошников сделал важное заявление: в ноябре 2024 года Комитет по стандарту халяль ДУМ РТ получил аккредитацию в странах Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Объединённые Арабские Эмираты. Теперь после общей аккредитации необходимо пройти дополнительное подтверждение в каждой из этих стран, что называется процессом нотификации.

«Мы уже успешно прошли процесс нотификации в нескольких государствах и активно продолжаем работу в Эмиратах и Саудовской Аравии, – сообщил Аббяс хазрат. – Наша цель – обеспечить возможность экспорта продукции татарстанских и других производителей в страны Персидского залива без необходимости отправки представителей за рубеж или приглашения международных аудиторов в наш регион. Мы стремимся решать все вопросы по сертификации на местах. Аккредитация облегчит процесс подтверждения соответствия стандартам не только стран Персидского залива, но и требованиям SMIIC (стандартов Института стандартизации и метрологии при Организации Исламского Сотрудничества в Турции)».

На круглом столе по видеоконференцсвязи выступил и генсекретарь SMIIC (Институт стандартизации и метрологии при ОИС, Турция) Ихсан Овут, который рассказал о деятельности своей организации.

«Мы придерживаемся целостного подхода к халялю, который выходит за рамки логотипов и сертификатов, выдаваемых с материалистическими целями, но мы подчеркиваем необходимость стандартов, основанных на консенсусе, научных методологиях и специализированной экспертизе. В этой связи внедрение стандартов ОИС/SMIIC Halal среди производителей в Татарстане имеет решающее значение по нескольким причинам. Принятие этих единых стандартов обеспечивает единообразие, надежность и качество всех халяльных продуктов, что имеет жизненно важное значение для поддержания доверия потребителей как на внутреннем, так и на международном уровне», - сказал он.

Также, по словам Овута, соответствие стандартам SMIIC ОИС позволит производителям в Татарстане успешно удовлетворять возрастающий мировой спрос на халяльные российские продукты, открывая новые рынки и расширяя возможности экспорта. Такой подход способствует не только развитию экономического потенциала халяльной индустрии в Татарстане, но и подчеркивает готовность региона соблюдать международные стандарты, способствуя сотрудничеству и доверию в глобальной цепочке поставок халяльной продукции.

По предварительным результатам 2024 года Татарстан экспортировал халяльную продукцию на общую сумму примерно 13 млн долларов. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов. Он также добавил, что наиболее перспективными направлениями для поставок татарстанской халяльной продукции являются такие страны, как Малайзия и Индонезия, а также страны Персидского залива, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Наибольший интерес в странах, закупающих татарстанскую продукцию, вызывает халяльная кондитерская, молочная и мясная продукция, добавил он.

По результатам мероприятия участники отметили, что вопросы развития индустрии халяль в Республике требуют межведомственного и межотраслевого подхода, а также консолидации усилий всех заинтересованных сторон для разработки необходимых решений, способствующих стабильному функционированию всех секторов экономики.

Фото: ДУМ РТ