Комитет по охране ОКН рассказал о реконструкции дома XIX века по ул.Маяковского в Казани

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В Казани ведутся работы на историческом объекте XIX века — в доме №29 по ул.Маяковского. Об этом сообщает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Двухэтажное здание приспосабливается под жилье. В рамках реконструкции в двухэтажном и одноэтажном пристроях восстановят окна и двери согласно историческим аналогам. Кроме того, рабочие обновят кровлю на фальцевую, обустроят водосток.

«Данный объект находится на государственной охране в качестве исторически ценного градоформирующего объекта и относится к предмету охраны исторического поселения г. Казани», — рассказали в комитете.

Напомним, что на этой улице проводится реставрация еще одного здания — дома Порфирия Сомова (ул.Маяковского, д.№26). На время проведения работ ограничено движение по дороге рядом со зданием. Меры будут действовать до 31 марта следующего года.