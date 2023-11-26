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Комитет по охране ОКН рассказал о реконструкции дома XIX века по ул.Маяковского в Казани
В Казани ведутся работы на историческом объекте XIX века — в доме №29 по ул.Маяковского. Об этом сообщает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Двухэтажное здание приспосабливается под жилье. В рамках реконструкции в двухэтажном и одноэтажном пристроях восстановят окна и двери согласно историческим аналогам. Кроме того, рабочие обновят кровлю на фальцевую, обустроят водосток.
«Данный объект находится на государственной охране в качестве исторически ценного градоформирующего объекта и относится к предмету охраны исторического поселения г. Казани», — рассказали в комитете.
Напомним, что на этой улице проводится реставрация еще одного здания — дома Порфирия Сомова (ул.Маяковского, д.№26). На время проведения работ ограничено движение по дороге рядом со зданием. Меры будут действовать до 31 марта следующего года.
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