Комитет по охране наследия РТ оказал более 2,7 тысячи услуг в 2025 году

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия напоминает жителям о возможности подачи документов по сохранению исторических зданий через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сервисы развиваются в рамках национального проекта «Экономика данных».

Всего комитет оказывает 15 государственных услуг, доступных онлайн. За 2025 год специалисты обработали 2701 заявку, большинство поступило через портал Госуслуг.

В частности, выдано 1919 заключений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на земельных участках, предназначенных для строительства и хозяйственной деятельности. Также оформлено 318 заключений по итогам государственной историко-культурной экспертизы земельных участков перед началом застройки.

Председатель комитета Иван Гущин отметил, что цифровизация значительно повысила продуктивность и оперативность работы ведомства. Благодаря онлайн-сервисам граждане могут быстро оформить документы на реставрационные мероприятия, проверить наличие памятников на участке и получить необходимые экспертизы. Это снижает нагрузку на специалистов и ускоряет процессы, связанные с защитой исторического наследия республики.