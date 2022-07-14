Комитет ОКН взял под охрану старинную кирпичную трубу в селе Ключищи

Старинную трубу кирпичного завода в селе Ключищи включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Приказ об этом подписал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, сообщает пресс-служба ведомства.

«Комитетом была создана комиссия для рассмотрения историко-культурной ценности объекта. По итогам ее работы на основании акта осмотра было принято положительное решение», – говорится в сообщении.

Ранее в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия поступила серия обращений с просьбой взять под охрану промышленную трубу кирпичного завода XIX века, которую в селе Ключищи начали разбирать представители поселковой администрации. Свое решение представители муниципалитета объяснили тем, что труба находится в ветхом состоянии и не представляет исторической ценности. Теперь объект находится под государственной охраной.