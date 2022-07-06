Комитет ОКН установил охранную зону для старинного мусульманского кладбища «Бишбалта»

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия установил охранную зону вокруг старинного мусульманского кладбища «Бишбалта» в Кировском районе Казани, недалеко от которое ведется добыча песка. В настоящее время старинным захоронениям ничего не угрожает. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«Для обеспечения сохранности объекта культурного наследия установлена буферная зона на расстоянии 40 метров от границ общей площадью 5,19 га. Что касается месторождения ДСО “Локомотив”, работы на котором затрагивают территорию двух выявленных памятников археологии – “Мощеная дорога к волжским пристаням” и “Бакалдинские стоянки I, II, III, IV”, то территория планируемого карьера в их границах составляет более 5 га, поэтому и площадь буферной зоны здесь в разы больше – 36,4 га. Создание таких буферных зон вокруг объектов культурного наследия обеспечит их сохранность», – говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ прошла тревожная информация об угрозе старинному мусульманскому кладбищу «Бишбалта», неподалеку от которого ведется добыча карьерного песка.