Комитет ОКН проконтролирует замену кровли старинного Апанаевского медресе в Казани

Аварийное состояние кровли Апанаевского медресе стала темой выездного совещания с участием председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина. Часть кровли здания пришла в негодность, в результате вода просачивается в чердачные и внутренние помещения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«К сожалению, локально законсервировать проблемные участки не получится - железное покрытие сгнило и проваливается. Требуется его полная замена, в том числе и усиление стропильной системы. Ситуация требует принятия срочных мер. В настоящее время совместно с ДУМ РТ решается вопрос финансирования противоаварийных работ», - отметили в Комитете.

Здание Апанаевского медресе является памятником архитектуры, объектом культурного наследия регионального значения. Оно построено во второй половине XIX века при Апанаевской мечети Казани. В настоящее время в медресе учатся больше 100 человек (как взрослые, так и дети). Они изучают основы ислама, чтение и заучивание Корана, арабский язык и другие науки.